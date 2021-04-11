Екатеринбург, 11 апреля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пьяный автомобилист сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. Об этом сообщили журналистам в ГИБДД.

Мвд.рф Осторожно дети

Инцидент произошёл на улице Сыромолотова. Школьница не получила серьёзных травм. Водитель скрылся с места аварии, но вскоре его нашли. Оказалось, что он был пьян, а на машине находятся не его госномера.

Теперь нарушителю грозит наказание вплоть до административного ареста и лишения водительских прав. Против него завели административные дела.