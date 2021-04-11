Сент-Луис, США, , 10:26 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» переиграл в овертайме команду «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. В составе «Миннесоты» голы забили немецкий нападающий Нико Штурм (19 — я минута) и Мэтт Дамба (39-я), у «блюзменов» оформил дубль Майк Хоффман (24-я, в большинстве и 60-я, при игре 6×5).

Победу «Сент-Луису» в овертайме принес гол Райан О'Райлли (65-я).

Российские форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, а также российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис», одержавшая третью подряд победу, 14 апреля снова встретится «Миннесотой», потерпевшей второе подряд поражение.