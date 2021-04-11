11 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Елена Миронова, , 14:14 — REGNUM Тема добра, сострадания к ближнему, волонтёрства охватила паблики социальных сетей в Югре 10 апреля. Поводом для обсуждения стали как героические поступки, так и вопиющие.

Подростковая жестокость Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пора возрождать тимуровские отряды»

Некоторые жители столицы Югры считают, что настала пора учить детей состраданию в обязательном порядке и вводить в школах такую дисциплину, как «волонтёрство». Участников паблика «Типичный Хаты-Мансийск» всколыхнуло видео, запечатлевшее, как во дворе на ул. Югорская, д. 13 девочка 9−10 лет мучает котёнка — пинает, бьёт палкой, окунает головой в снег и лужи. За один день видео набрало свыше 12 тысяч просмотров, и уже набралось 130 комментариев.

«Вопрос прежде всего к родителям: откуда такое аморальное поведение? Я в ужасе! Что за поколение монстров растёт? Какое будущее нас ждёт?» — пишет автор видео и поста.

Женщина снимала происходящее из окна и, по её признанию, прежде чем взяться за телефон, находилась некоторое время в онемении и ступоре. Другая участница паблика сообщила, что недавно наблюдала на ул. Объездной, как девочка-подросток брала снежные утрамбованные камни и швыряла в собаку, норовя попасть в морду.

«Конченый и отбитый на голову ребёнок», — сделала категоричный вывод участница группы.

«Детей надо воспитывать и учить. Эта девочка лишь маленький пример нынешнего воспитания, образования и социального отношения. Сначала котята, жучки, паучки. Потом эта вся ненаказуемая агрессия, неуважение к чужой жизни, здоровью, свободе перерастает на сверстников, а дальше по нарастающей», — отметил пользователь под ником «Евгений Анатольевич».

Пахомов Алексей Федорович. Тимуровцы. 1949

Прозвучало в обсуждении и предложение обучать детей состраданию с первого класса, а лучше с дошкольного возраста. Вводить в школах дисциплину волонтёрства — каждый ребёнок должен научиться кому-то помогать, тем же приютам для животных.

«Раньше у нас тимуровские отряды были. И была обязаловка — выбрать бабушку какую-нибудь и помогать ей: за лекарствами ходить, в магазин за продуктами бегать, полы дома мыть. Потом мы привязывались к этим пенсионерам. Просто так, не для галочки уже бегали в гости. Пора возрождать хороший советский опыт воспитания», — отмечает один из комментаторов.

Поколению родом из СССР не надо объяснять происхождение тимуровцев и отрядов. Движение породила повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» о добровольной помощи школьников инвалидам и престарелым.

«Герои нашего города»

Тем временем в Сургуте школьник того же возраста, что и мучительница котёнка, спас несколько машин от ремонта в сервисах. На ул. Геологическая, 15 после ремонтных работ коммунальщики, видимо, забыли закрыть люк. Ребёнок встал на дороге, указывая жестами на опасное место. Видео выложено в сеть местной телекомпанией «К-Информ». Мальчика уже прозвали в благодарность «героем нашего города».

И неоднозначным получилось обсуждение в сети выступления председателя югорского отделения Союза налогоплательщиков Александра Клишина из Сургута. Он поделился своими мыслями о роли волонтёрства в современной России на площадке «СургутИнформ — ТВ» 10 апреля с ракурса побуждения к добру через стимул, которым является общественное признание. Таковым, на его взгляд, может стать учреждение звания «Почётный волонтёр Сургута».

«Сердца людей очерствели, молодежь растёт злая и меркантильная, им только деньги подавай. А вот раньше…» — часто мы все это слышим. Как руководитель благотворительного фонда, могу вам с уверенностью сказать, что неравнодушных людей не стало меньше», — утверждает Александр Клишин.

Волонтеры Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Он напомнил о неоценимой помощи волонтёров Югры в борьбе с коронавирусной пандемией. Потенциал волонтёров огромен, напомнил Клишин. Это не только благотворительность и помощь нуждающимся. Это и работы по благоустройству, и проведение праздников, и даже охрана порядка.

«Мой взгляд на развитие таков: движение должно быть максимально свободным от диктата политиков и чиновников. Его нужно не контролировать, а стимулировать. Не деньгами. Общество и государство, мы должны показать этим людям, что видим их труд. Что ценим его и уважаем, что их усилия не одиноки. Учреждение звания «Почётный волонтёр Сургута» должно стать в этом лишь первым шагом», — считает Александр Клишин.

Инициативу Александра, безусловно, поддержали. Но в ходе обсуждения возникли вопросы.

«А как относиться к тому, когда волонтерством пытаются заменить то, что должно делаться и содержаться на бюджетные деньги? Разве чистота и порядок на улицах не обязанность коммунальных служб? Людей зовут поволонтёрить на неоплачиваемых субботниках, тогда как из их же налогов или личного кошелька уборка уже оплачена», — пишет один из участников обсуждения.

Питер Брейгель Старший. Жадность. 1556-1560

И тут же приводятся примеры. Житель Сургута 5 апреля расчистил от снежной каши на улице Университетской тротуар, другой горожанин заделывал на этой неделе яму на парковке возле городской поликлиники №4. Прекрасный пример добровольной помощи коммунальным службам, получающим деньги за городское благоустройство. Возникает дилемма: одни платно чистят дороги, другие это делают безвозмездно, потому что людям осточертело ждать, когда наёмники исполнят должное. Во благо ли такое добро, когда ребёнок, рискуя здоровьем и жизнью, предупреждает автомобилистов о беде, тогда как коммунальщики обязаны закрыть крышкой канализационный люк?

Петр Кропоткин Иван Шилов © ИА REGNUM

Впору вспомнить великого русского мыслителя Петра Кропоткина, который эволюцию человечества трактовал не как конкуренцию и борьбу за выживание, а как взаимную помощь. Причём на примерах животного мира и эволюции человеческих сообществ доказывал, что именно взаимопомощь и есть наш человеческий инстинкт выживания. А если мы будем пребывать в вечной борьбе и выяснениях товарно-денежных отношений, то в итоге перегрызём друг друга.

Отметим, что, согласно официальным данным, в работе волонтёрских центров Югры задействовано 3700 человек.