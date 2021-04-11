Москва, 11 апреля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Российской Федерации с 11 апреля меняются некоторые правила использования средств материнского капитала — женщины, которые направили его на формирование накопительной части пенсии, могут передумать и отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов.

ИА REGNUM Материнский капитал

Эти новые возможности связаны с принятием в 2020 году федерального закона, который позволяет родителям более гибко управлять средствами материнского капитала. Речь идет о таких случаях, когда мать ребенка сперва направила средства маткапитала на накопительную часть пенсии, а потом отозвала их, чтобы использовать по другим направлениям, например для приобретения жилой недвижимости или же на образование ребенка. Но что-то пошло не так, и в этом случае деньги маткапитала просто «зависали» на счете Пенсионного фонда России.

По сути не был прописан порядок действий, когда средства маткапитала отзывались на другие цели, но потом на эти цели не направлялись.

Теперь же есть возможность снова инвестировать материнский капитал. В течение полугода со дня возврата средств в ПФР матери нужно решить, на что эти деньги будут потрачены, и написать соответствующее заявление. Если за полгода решение не созрело, то можно подумать ещё, попросив ПФР продлить срок. Продлевать срок можно только один раз.

Если же женщина так и не смогла решить, куда снова направить маткапитал, то в итоге он по умолчанию вернется на накопительную часть пенсии. Это произойдёт в течение трёх месяцев после истечения полугодового срока, установленного для перевода маткапитала на другие цели.