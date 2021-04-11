Киев, , 09:17 — REGNUM На Украине вопрос российской вакцины от коронавируса полонизирован, а страна отказалась от вакцины «Спутник V» по указке посольства Соединенных Штатов Америки. Об этом в эфире канала «Перший незалежний» («Первый независимый») заявил украинский композитор Владимир Быстряков.

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Когда речь зашла о вакцине «Спутник V», Быстряков отметил, что в России эпидемия пошла на спад.

«Вот что касается вакцины самой, вот давайте посмотрим в отношении «Спутника» («Спутник V» — ИА REGNUM), да? В России пошла эпидемия на спад? Пошла. И это есть, так сказать, непреложный факт. А то, что у нас заполитизировали эту вакцину, и то, что мы лишний раз показали, что мы, так сказать, зависим от звонка из американского посольства, которое нам запрещает. Знаете, это мало того, что возмутительно, это в принципе гадко, потому, что нас лишний раз ткунил носом, показали наше «место у параши». Позвонили оттуда, сказали «так, никакой вакцины», — резюмировал он.

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Напомним, ранее дипломатический представитель США на Украине Кристина Квин обвинила Россию в том, что жители Украины боятся прививаться от коронавирусной инфекции.