Нашвилл, США, , 09:39 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтингз» уверенно «сухим» счетом обыграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ройтер М.Г. Хоккеисты. 1970-е

Игра состоялась на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле и закончилась победой гостей со счетом 0:3.

В составе победителей голы на свой счет записали Росс Колтон (7-я минута), словацкий защитник «Тампы» Эрик Чернак (35-я) и Янни Гурд (60-я, в пустые ворота).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский сыграл «на ноль», отразив все 36 бросков по своим воротам, это его четвертый шат-аут в нынешнем сезоне. Российский защитник «Лайтингз» Михаил Сергачёв записал на свой счет одну результативную передачу. Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Тампа», одержавшая вторую подряд победу, 14 апреля снова встретится «Нэшвиллом», этим поражением прервавшим свою победную серию из трех подряд встреч.