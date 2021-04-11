Москва, , 09:08 — REGNUM Главный приз кинопремии «Белый слон» получил фильм «Дорогие товарищи!» режиссёра Андрея Кончаловского. Церемония вручения премии прошла в онлайн-формате 10 апреля.

Победителем в номинации «Лучшая режиссёрская работа» стал Дмитрий Давыдов с картиной «Пугало». Исполнившая главную роль в этой драме Валентина Чыскыырай-Романова получила премию в категории «Лучшая женская роль».

Премию за лучший сценарий получил фильм «Глубже!» Михаила Сегала. Сыгравший в этой картине Александр Паль был удостоен премии за лучшую мужскую роль. Лучшим актёром второго плана критики признали Викторию Исакову за её работу в фильме «Человек из Подольска».

Лучшей анимационной работой была признана «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера, лучшей документальной лентой — «Гунда» Виктора Косаковского. В категории «Лучшая операторская работа» победителем стала Ирина Уральская, снявшая драму «Блокадный дневник».

Премия «Белый слон» была основана в 1998 году Гильдией киноведов и кинокритиков России (до 2005 года премия вручалась под названием «Золотой овен»). В феврале 2021 года президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов заявил об устранении гильдии от организации премии. Победители определялись решением экспертного совета.