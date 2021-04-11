Монреаль, Канада, 11 апреля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zuzana Cizikova Хокей

Игра состоялась на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась победой гостей с сокрушительным счетом 0:5.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Пол Штястны (31-я минута), датский форвард «Джетс» Николай Элерс (37-я, в большинстве), Дерек Форборт (40-я), Эндрю Копп (48-я, в большинстве) и Мэтью Перро (51-я).

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Виннипег», одержавший третью подряд победу, 13 апреля встретится с клубом «Оттава Сенаторз». «Монреаль» потерпел третье подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Торонто Мэйпл Лифз».