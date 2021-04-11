Киев, , 09:00 — REGNUM 12 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали на Украине в минувшие сутки, сообщил 11 апреля украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди инфицированных 524 ребенка и 181 медработник, уточнил глава минздрава на своей странице в социальной сети Facebook.

1 853 249 случаев инфицирования было зарегистрировано в стране с начала пандемии. 1 410 860 инфицированных выздоровели (5034 за сутки), 37 014 инфицированных скончались (235 человек за сутки).

В медицинские учреждения в минувшие сутки госпитализировали 4694 пациента, больного COVID-19.

Максимальное количество случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки зафиксировали в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (оккупированная Украиной часть ДНР — ИА REGNUM) (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

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