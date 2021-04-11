Челябинск, , 08:47 — REGNUM В Челябинске с 1 мая будет закрыт Ленинградский мост. Об этом сообщает горком дорожного хозяйства.

Н сооружении будет проводиться капитальный ремонт. Как пишет Накануне.Ru, на этот период ограничат движение общественного транспорта и автомобилей по проспекту Победы между улицами Российской и Болейко.

Пешеходы смогут ходить по временному мосту. Отметим, конкурс на проведение работ был проведён осенью. Его выиграло АО «Уралмостострой», которое проведёт ремонт за 998,6 млн рублей.