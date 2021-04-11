Симферополь, 11 апреля, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Русско-турецкая война

Напомним, что президент Турции Эрдоган в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, не признает «аннексию» Крыма и намерена поддержать инициативу Киева «Крымская платформа».

Мохов отметил, что турецкие власти просто используют Украину в своих геополитических интересах и Анкара вовсе не собирается сохранять Крым в киевской орбите влияния. В связи с этим он вспомнил строки из поэмы римского автора Вергилия «Энеида».

«Так называемая поддержка Турцией «Крымской платформы» живо напоминает известную сцену из «Энеиды» Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: «Бойтесь данайцев, дары приносящих». У Эрдогана свои внешнеполитические цели, и в его планы при любом раскладе явно не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния», — сказал Мохов.

Что касается инициативы Киева «Крымская платформа», то она превратится в «дырявое корыто», когда в ней будет участвовать Турция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые политические круги в Турции считают, что Крым должен стать турецким. Кроме того, Турция начала продавать Украине беспилотные летательные аппараты, аналоги которых использовались азербайджанской армией в карабахской войне 2020 года.

Российские власти не раз подчеркивали, что ни с кем не будут обсуждать статус Крыма, который навсегда вернулся в состав России.