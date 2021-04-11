Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Специалисты по кибербезопасности обнаружили на хакерском форуме базу данных, содержащую сведения о 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse. Об этом сообщает портал CyberNews.

Обнаруженная на хакерском форуме база находится в открытом доступе. Среди этих данных идентификационный номер пользователя, имя, дата создания аккаунта, а также связанные учётные записи в других социальных сетях, включая Twitter и Instagram.

Авторы CyberNews отмечают, что утекшие данные могут использоваться злоумышленниками для подбора паролей к учётным записям Clubhouse. Также хакеры могут использовать эти данные для целевого фишинга — рассылки электронных писем со ссылками на фальшивые сайты для получения доступа к конфиденциальным данным.

В Clubhouse пока не прокомментировали информацию об этой утечке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле на одном из хакерским форумов были обнаружены данные 533 млн пользователей социальной сети Facebook.

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