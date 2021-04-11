Торонто, Канада, , 08:48 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» переиграл команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась победой хозяев со счетом 6:5.

У «Торонто» голы забили оформивший в матче хет-трик Остон Мэттьюс (9-я, 10-я и 40-я минуты), Митчелл Марнер (37-я), российский нападающий клуба Илья Михеев (45-я), также отличившийся одной результативной передачей, и Зак Хайман (60-я, в пустые ворота).

В составе «Оттавы» шайбами отличились Дрейк Батерсон (33-я), Алекс Форментон (34-я), немецкий форвард команды Тим Штюцле (37-я), Коннор Браун (48-я) и Джош Норрис (60-я, при игре 6×4).

Российский форвард «Сенаторз» Евгений Дадонов записал в матче на свой счет одну результативную передачу. Его одноклубники — российские защитники Артём Зуб и Никита Зайцев, а также российский форвард «Оттавы» Александр Барабанов не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Торонто», одержавший пятую подряд победу, 13 апреля встретится с клубом «Монреаль Канадиенс». «Оттава» потерпела четвертое подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Виннипег Джетс».