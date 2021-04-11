Киев, , 08:48 — REGNUM Втягивание России в военный конфликт с Украиной в Донбассе выгодно Соединенным Штатам Америки, заявил 10 апреля в эфире канала «112 Украина» украинский эксперт, кандидат политических наук Дмитрий Спивак.

Зоя Самойленко. Шахматы. 1965

По мнению Спивака, Соединенные Штаты Америки переиграли Россию в информационной войне.

«Американцы действуют гораздо тоньше, многоуровнее и они «играют в шахматы». Они в информационной войне полностью переиграли Россию, я сейчас объясню почему… Если вы сейчас выйдете на улицу, остановите десять человек и спросите, кто на кого собирается напасть на Донбассе, девять из десяти вам скажут — Россия. Но если вы спросите, назовите причину зачем русским сегодня широкомасштабная война… нет ответа… Они (Россия — ИА REGNUM) с нами торгуют, мы с ними торгуем. Да, есть временно оккупированная территория Донбасса. Да, это заноза на теле нашей страны. Но у этого конфликта [в Донбассе] нет другого решения, кроме дипломатического и политического», — отметил он.

Политик также пояснил, почему обострение конфликта в Донбассе и участие в нем России выгодно Соединенным Штатам Америки.

«А британцам и американцам выгоден конфликт, обострение (эскалация конфликта).? Считаю, да… Американцы понимают, что если на Донбассе произойдет некая провокация, Россия ответит. Она не может не ответить. Поэтому они поставили Путина на абсолютно «жесткую растяжку». Потому, что они знают менталитет России. Значит как только Россия ответит, значит все, в информационно-мировое пространство входит вот это тезис «широкомасштабная война», «Россия-агрессор» и так далее. За этим следуют жесткие санкции Америки против «Северного потока—2» и всех компаний стран-участников…и так далее. За этим последуют уже вынужденные санкции немцев, французов и так далее, и тогда уже все. У России в этом случаев срываются все их экономические планы», — пояснил эксперт.

По мнению Спивака, западные силы толкают президента Украины к «определенным шагам». Эксперт также выразил надежду на то, что Владимир Зеленский «не поведется» на них.

«Я точно знаю, что очень серьезные силы западные сейчас толкают президента Украины к определенным шагам… Я молю Бога, чтобы Владимиру Александровичу Зеленскому, неопытному человеку в этих всех хитросплетениях геополитических, чтобы ему хватило мудрости, инстинкта самосохранения не повестись на эту штуку. Потому, что не дай Господь… эта спичечка, искра зажжется и вторая сторона ответит точно (они не могут не ответить, но таков менталитет) и понеслась. И плевать мне уже тогда будет на санкции антироссийские, на «Северный поток—2», потому, что я живу в этой стране и меня заботят интересы моей страны…2,5 тысячи километров у нас общей границы не с американцами», — резюмировал он.