Анкасвилл, США, 11 апреля, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Российский боксер Сергей Липинец, являющийся экс-чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг, уступил досрочно представителю США Джарону Эннису в поединке, проходившем в Анкасвилле (США, штат Коннектикут). Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кальо Р.Я. Бокс. 1949

В шестом раунде американец правым нижним ударом заставил российского боксера открыться, после чего нанес ему точный правый боковой и точный левый нижний удары, чем отправил своего оппонента на пол ринга.

Отметим, это второе поражение в активе 32-летнего Липинца при 16 (12 — нокаутом) победах и одной ничьей. Для ни разу непобежденного Энниса это 27-я (25 — нокаутом) победа при одном бою, признанном несостоявшимся.