Москва, 11 апреля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 26 лесных пожаров было ликвидировано сотрудниками лесопожарных служб на территории России. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Mchs.gov.ru Лесные пожары

Общая площадь ликвидированных лесных пожаров составила 674 га. На 11 апреля в регионах России действуют 18 лесных пожаров на площади 822 га, в настоящее время проводятся работы по их активному тушению. К ликвидации пожаров привлечены 482 человека, 91 единица техники, 10 воздушных судов для мониторинга ситуации и одно воздушное судно занято на тушении.

Самое большое количество лесных пожаров зарегистрировано в Хабаровском крае, здесь общая площадь горения составляет 187 га. Кроме того, крупные лесные пожары зафиксированы на Дальнем Востоке, в Магаданской области, в Еврейском автономном округе. В Амурской области горит участок площадью 331 га, однако он не относится к к лесному фонду и охраняемой зоне.

В настоящее время особый противопожарный режим действует на территории восьми субъектов Российской Федерации.

Ранее ИА REGNUM называло регионы России, где наиболее эффективно идёт борьба с лесными пожарами.