Берлин, , 08:19 — REGNUM Глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Евросоюзном парламенте Манфред Вебер заявил, что Евросоюзу необходимо существенно ужесточить санкции против Российской Федерации. Об этом Вебер заявил в интервью медиагруппе Funke, опубликованном сегодня, 11 апреля.

По словам Вебера, Российская Федерация якобы продолжает «курс опасных провокаций» и усиливает свое военное присутствие у восточных границ Украины. Все это является испытанием для Запада.

«Марш русских войск вокруг восточной Украины является испытанием для Запада», — сказал он.

Тоже самое касается угрозы здоровью «кремлевского критика» Алексея Навального, который отбывает срок в тюрьме.

«Президент Путин должен знать цену за свои действия. Реакцией на усиление российского военного присутствия на границе с Украиной должны стать жесткие санкции против Москвы», — считает Вебер.

Он также предлагает отключить Россию от системы всемирных межбанковских каналов связи (SWIFT) и заморозить счета «российских олигархов» на Западе. Также необходимо усиливать давление на газопровод «Северный поток — 2», который, по мнению Вебера, не отвечает евросоюзным интересам, так как «стабилизирует систему Путина», которая якобы ведет масштабную деятельность против Евросоюза и его членов.

«Ответ западных стран действия Москвы должен быть сильным и недвусмысленным, время дозированных санкций прошло», — подчеркнул Вебер.