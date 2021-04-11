Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Первый полёт малого вертолёта Ingenuity на Марсе состоится не ранее 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Ранее в NASA планировали провести первый полёт 11 апреля. Решение о переносе даты было принято на основании данных, полученных с приборов Ingenuity.

Малый вертолёт Ingenuity прибыл на Марс вместе с ровером Perseverance в феврале 2021 года. Ingenuity будет использоваться для изучения возможности использования винтокрылых летательных аппаратов в разряженной атмосфере Марса.

Планируется, что 1,8-килограммовый вертолёт совершит несколько коротких перелётов в течение месяца. Марсоход Perseverance в это время будет оставаться рядом с Ingenuity, чтобы фиксировать его передвижения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля вертолёт Ingenuity успешно отделился от марсохода Perseverance.

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