Вашингтон, 11 апреля 2021, 08:16 — REGNUM Первый полёт малого вертолёта Ingenuity на Марсе состоится не ранее 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.
Ранее в NASA планировали провести первый полёт 11 апреля. Решение о переносе даты было принято на основании данных, полученных с приборов Ingenuity.
Малый вертолёт Ingenuity прибыл на Марс вместе с ровером Perseverance в феврале 2021 года. Ingenuity будет использоваться для изучения возможности использования винтокрылых летательных аппаратов в разряженной атмосфере Марса.
Планируется, что 1,8-килограммовый вертолёт совершит несколько коротких перелётов в течение месяца. Марсоход Perseverance в это время будет оставаться рядом с Ingenuity, чтобы фиксировать его передвижения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля вертолёт Ingenuity успешно отделился от марсохода Perseverance.
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