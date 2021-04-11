Талса, США, , 08:19 — REGNUM Российский боксер Максим Власов уступил представителю США Джо Смиту-младшему в проходившем в Талсе (США) бою, на кону в котором стоял вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам всех заявленных двенадцати раундов судьи раздельным решением со счетом 115:112, 115:113, 114:114 отдали победу американскому боксеру.

При этом сначала данный бой был намечен на 11 февраля, однако он был перенесен из-за того, что российский боксер заразился коронавирусом. До того обладателем данного титула был мексиканский боксер Сауль Альварес, однако он перешел в другую весовую категорию, оставив его вакантным.

Отметим, это четвертое поражение в послужном списке 34-летнего Максима Власова при 45 (26 — нокаутом) победах. Для Джо Смита-младшего эта победа стала 27-й (21 — нокаутом) при трех проигранных поединках.