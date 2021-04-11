Бишкек, , 08:07 — REGNUM Более 250 сигналов о нарушениях в ходе кампании перед местными выборами и референдумом и в день голосования получила координационная группа оперативного реагирования в Киргизии. Об этом 11 апреля сообщил в ходе брифинга в ЦИК начальник отдела следственного управления МВД Султан Макилов.

По данным Макилова, координационная группа оперативного реагирования, в которую вошли представители ЦИК, МВД и Генеральной прокуратуры Киргизии, получила 255 сигналов о нарушениях. Информация была получена от представителей политических партий, а также через социальные сети.

Из общего числа сигналов 41 был квалифицирован как преступление, из них основная часть — подкуп. Всего было получено 24 сигнала о подкупе. Также Макилов сообщил об итогах предварительных выборов, в которых участвовали граждане с ограниченными возможностями. По данным Макилова, в Бишкеке из-за нарушений были отменены результаты голосования на шести участках.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале референдума по поправкам к конституции и выборов в местные органы власти в Киргизии.

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