Мадрид, , 08:19 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» обыграл команду «Барселона» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и закончилась победой хозяев со счетом 2:1

Счет в матче открыл французский форвард «Реала» Карим Бензема, поразивший ворота соперника уже на 13-й минуте, а на 28-й его одноклубник — немецкий полузащитник Тони Кроос — удвоил счет и преимущество своего клуба.

На 60-й защитник каталонцев Оскар Мингеза смог отыграть один мяч, однако на большее гостей не хватило.

Отметим, по итогам матча «Реал» набрал 66 очков и стал лидером турнирной таблицы испанской Примеры, при этом у идущим вторым мадридского «Атлетико» также 66 очков. У «Барселоны» 65 очков и третье место.