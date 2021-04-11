Челябинск, , 08:05 — REGNUM В Челябинске бывший директор одного из бюджетных учреждений осуждён за получение взяток. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Ранее он возглавлял «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр». Следователи посчитали, что в 2019 году им были получены взятки на сумму больше 250 тыс. рублей. Деньги ему якобы давали подчинённые за общее покровительство и за включение в списки на получение поощрительных выплат.

Суд назначил ему четыре года условно. Также в течение двух лет экс-руководителю запрещено занимать должности на госслужбе.