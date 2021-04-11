Ревда, Свердловская область, , 07:57 — REGNUM В Свердловской области Ревдинский завод ОЦМ в 2020 году освоил 147 новых типоразмеров, что составило 10% от объема годового выпуска труб и прутков из меди и сплавов. Об этом сообщает пресс-служба УГМК.

В частности, в перечне продукции появились новые размеры волноводных труб, которые незаменимы в радиолокационном и радиотехническом оборудовании. Отгружены промышленные партии толстостенных бронзовых и медных труб, а также прутков диаметром более 160 мм, которые применяются в тяжелом машиностроении и производстве подшипников. Увеличен выпуск продукции для предприятий российского судостроения за счет освоения новых типоразмеров труб из медно-никелевых сплавов. Сегодня Ревдинский завод ОЦМ — это изготовитель, признанный Российским морским регистром судоходства. Освоен новый сплав меди с железом для труб CuFreez. Это трубы для промышленных холодильников, работающих на экологичном CO₂. Давление в таких системах может достигать 130 bar, что сопоставимо с давлением 1300-метровой толщи воды.

«Достижение таких показателей стало возможным благодаря реализации первого этапа программы технического перевооружения: введение в эксплуатацию нового оборудования, модернизации в конструкциях и размерах инструмента, разработке новых технологических схем, изготовлению качественной технологической оснастки, а также отработке режимов выпуска продукции», — комментирует начальник технического отдела Ревдинского завода ОЦМ Евгений Лобов.