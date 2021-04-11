Челябинск, , 07:53 — REGNUM В Челябинске четверо сотрудников Уральского управления Ростехнадзора и директор одного из учебных центров подозреваются в коррупции. Об этом сообщает областное управление СКР.

Так, начальника одного из структурного подразделения управления и троих его подчинённых подозревают в получении взятки. Руководителю частной фирмы вменяют дачу взятки. Следователи считают, что за 2017 — 2020 годы размер взяток превысил 150 тыс. рублей. А взамен директор от них ждал положительных аттестаций сотрудникам предприятия, обучавшимся в учебном центре.

Преступление было выявлено полицейскими. Следователи проверяют подозреваемых на предмет совершения таких же преступлений.