Осло, , 07:52 — REGNUM Только бензиновыми или дизельными двигателями были оснащены менее 10% автомобилей, проданных в Норвегии в марте 2021 года. Об этом сообщает портал Electrek со ссылкой на данные Норвежского совета по безопасности дорожного движения.

Норвегия является мировым лидером по внедрению электрических автомобилей и гибридного транспорта. В правительстве Норвегии рассчитывают, что продажи автомобилей только с дизельными и бензиновыми двигателями в стране прекратятся к 2025 году.

По итогам марта 2021 года доля гибридных и электрических автомобилей в общем объёме продаж в Норвегии впервые превысила 90%. На долю электромобилей пришлось 56,2% продаж, на долю гибридных авто — 34,2%. Доля автомобилей с бензиновыми двигателями составила 4,8%, с дизельными двигателями — 4,7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Volkswagen завили, что с 2023 года концерн будет поставлять в Норвегию только автомобили с электрическими двигателями.

Читайте ранее в этом сюжете: Доля электрокаров среди новых автомобилей в Норвегии превысила 50%