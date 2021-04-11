Лондон, 11 апреля, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Планы России по созданию подразделения боевых роботов оценил британский таблоид The Daily Mail. Соответствующая публикация была размещена 10 апреля и вызвала активный отклик у читателей.

(сс) Vitaly V. Kuzmin Боевой многофункциональный робототехнический комплекс Уран-9

В публикации описаны различные модели боевых беспилотных машин, включая «Уран-9», и опубликованы кадры с применением роботов в ходе испытаний. Статья вызвала активный отклик у читателей, которые обсудили и возможность предстоящей «войны роботов».

Один из читателей отметил, что Россия, при меньших расходах на оборону, чем у НАТО, получает значительно большую отдачу, нежели Североатлантический альянс. Также комментаторы заметили, что российские специалисты «всегда делали акцент на автоматизации», при том что технологии в российской армии не являются заменой человека, а лишь дополняют его.

Также читатели задались вопросом, насколько возможно заглушить радиосигналы, с помощью которых управляют роботами. В ответ на это один из комментаторов пошутил, что оператора роботов можно нейтрализовать с помощью баллончика с краской. По его словам, военным останется лишь незаметно приблизиться к российскому военнослужащему, управляющему роботами, и ослепить его, забрызгав краской приборы наблюдения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах Министерства обороны РФ по расширению линейки боевых роботов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что оснащение российской армии робототехническими комплексами военного назначения является одним из приоритетных направлений работы военного ведомства.