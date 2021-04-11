Озёрск, Челябинская область, , 07:44 — REGNUM В Озёрске Челябинской области начальник цеха местного муниципального предприятия стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает региональное управление СКР.

Следователи полагают, что в 2017—2020 годах этот гражданин систематически давал своим подчинённым указания очищать канализационные сети на заводе, с которым у предприятия не было договорных отношений. Размер ущерба организации превысил 800 тыс. рублей.

По делу идут следственные действия. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники полиции.