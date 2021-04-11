Касли, Челябинская область, , 07:32 — REGNUM В Каслях Челябинской области руководство одной из фирм подозревается в сокрытии более 7 млн.рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

По данным следствия, в 2020 году должностные лица организации перечислили деньги сторонней фирме. При этом из данных средств предстояло списать долги по платежам на обязательное социальное страхование.

Сейчас следователи устанавливают круг подозреваемых. Также выясняются все обстоятельства совершённого преступления.