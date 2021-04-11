Москва, , 07:30 — REGNUM Главный режиссёр литературно-драматического вещания Всесоюзного радио Эмиль Верник умер 10 апреля на 97 году жизни. Об этом сообщил сын режиссёра Игорь Верник.

Причиной смерти стала остановка сердца. О месте захоронения и дате прощания будет объявлено позже.

Эмиль Верник занимался режиссурой литературной части вещания Всесоюзного радио с 1969 по 2002 год. Под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок.

Также он преподавал на кафедре мастерства актёра Школы-студии МХАТ и работал в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. В 1974 году Верник был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 1999 году — народного артиста России.