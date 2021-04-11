Киев, , 07:41 — REGNUM Временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин заявила, что проблемой мирного урегулирования в Донбассе является Российская Федерация. Об этом она рассказала в эфире программы «Факты» на украинском телеканале ICTV.

«Честно говоря, проблема с мирным процессом в Донбассе — это Россия. Какой бы ни был формат — Минский или нормандский, без честной и конструктивной позиции России не будет прогресса», — сказала она.

Дипломатический представитель Соединенных Штатов Америки также выразила поддержку Украине, добавив, что нужно еще «много работать» для «воцарения» мира.

«США подтверждают свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Но нам еще много нужно работать с Украиной и партнерами, чтоб воцарился мир. Важно, чтоб Россия работала в том формате, который уже существует… Россия должна прекратить свою агрессию против Украины», — отметила она.

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Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, который поддержали Соединенные Штаты Америки. Законно избранная украинская власть была свергнута. В марте 2014 года Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией. Данное решение на референдуме приняли жители полуострова. Киев не признает решение жителей Крымского полуострова и считает Крым «оккупированным». В этом США поддерживают Украину.

Отметим, в апреле 2014 года были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, жители которых также не пожелали оставаться в составе Украины. Киев развязал против Донбасса войну. Вместе с тем украинская пропаганда семь лет утверждает об «агрессии» России против Украины в Донбассе (и Крыму), а США в связи с этим оказывает Киеву военную помощь.

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