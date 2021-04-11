Бишкек, , 07:08 — REGNUM Референдум по поправкам в основной закон государства и выборы в местные органы власти начались в Киргизии. Об этом 11 апреля сообщил журналистам информационный отдел Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по проведению выборов и референдумов в стране.

Ровно в 08:00 по местному времени (05:00 мск) открылись все 2435 избирательных участков по республике. Ещё 48 участков откроются на территории других государств. В России для граждан Киргизии будет открыто 15 участков для голосования. Принять участие в референдуме и в выборах граждане смогут до 20:00 (17:00 мск), после чего участки для голосования будут закрыты.

Референдум будет признан состоявшимся в случае, если в голосовании примут участие более 30% из 3,6 млн граждан, обладающих избирательным правом. Для выборов в местные органы власти порога явки нет.

Изменения в конституции предполагают усиление полномочий президента и уменьшение прав парламента, а также сокращение состава парламента со 120 до 90 депутатов. В случае принятия поправок глава государства получит право формировать кабинет министров, в том числе назначать и увольнять членов правительства. Глава администрации президента станет одновременно и главой кабинета министров. По сути, в случае принятия изменений в основной закон, Киргизия перейдёт от президентско-парламентской к президентской модели правления.

За ходом голосования будут следить 183 международных наблюдателя из 31 государства, в том числе из России. Предварительные итоги по референдуму будут подведены уже вечером 11 апреля, а окончательные цифры ЦИК обязан будет объявить не позднее 16 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наступлении дня тишины перед референдумом и выборами в местные органы власти в Киргизии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киргизии наступил день тишины перед референдумом и выборами