Москва, , 06:41 — REGNUM Обнаруженные новые штаммы коронавирусной инфекции отличаются повышенной скоростью распространения. Об этом 11 апреля сообщила в интервью «Российской газете» глава российского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Как пояснила Вуйнович, согласно имеющимся данным, ряд недавно выявленных вариантов мутации коронавируса может иметь повышенную скорость распространения, по сравнению со штаммами, циркулировавшими ранее. Представитель ВОЗ особо отметила, что риск повторного занесения вируса и возобновления инфекции сохраняется в каждой стране мира.

По мнению Вуйнович, при международных поездках сохраняются повышенные риски завоза и вывоза вируса между странами новых вариантов мутаций коронавируса. Вуйнович добавила, что ситуацию с вирусом необходимо будет продолжать контролировать с помощью строгих мер общественного здравоохранения. От мощности систем здравоохранения и от множества других причин будет во многом зависеть воздействие штаммов коронавируса на жителей отдельных стран.

Также Вуйнович уточнила, что информация о новых штаммах коронавируса постоянно обновляется, а любые меры, введённые с целью ограничить распространение этих штаммов должны постоянно пересматриваться и корректироваться. Касательно вакцинации, по словам Вуйнович, у специалистов пока ещё недостаточно сведений о том, как часто человеку понадобится делать вакцинацию, чтобы он оставался полностью защищён от заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ допускает снижение эффективности вакцин от COVID-19 при значительных мутациях коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ допускает снижение эффективности вакцин от COVID-19