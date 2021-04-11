Москва, , 05:37 — REGNUM Изменения в правила использования материнского капитала вступили в силу с 11 апреля в России.

В частности, согласно приказам Минтруда, скорректирован порядок отзыва средств материнского капитала с накопительной части пенсии. Речь идёт о случаях, когда мать направила часть маткапитала на формирование накопительной части пенсии, но затем отозвала их для других целей. В подобных случаях денежные средства направляются на на счёт в Пенсионном фонде России (ПФР).

До настоящего времени не существовало порядка действий для того, чтобы мать вновь могла использовать маткапитал для формирования накопительной части пенсии, если отзывала их для других целей, но не воспользовалась.

Теперь же родители в течение шести месяцев со дня возврата денег на счёт в ПФР должны решить, куда будут направлены деньги. Этот срок можно продлить один раз, написав соответствующее заявление. Если же и после продления решение не будет принято, деньги автоматически возвращаются на накопительную часть пенсии.

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