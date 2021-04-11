Киев, 11 апреля, 2021, 04:57 — ИА Регнум. Период «руин и погромов» после завершения срока президентства Владимира Зеленского предрекла Украине Надежда Савченко, экс-депутат Верховной Рады страны. Соответствующее заявление Савченко сделала 10 апреля в эфире телеканала «Наш».

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Савченко сравнила Украину с поздним СССР эпохи «застоя», пояснив, что такой же «застой» наблюдается на Украине в сфере инфраструктуры. Ситуацию с состоянием дорог и мостов экс-депутат назвала коллапсом.

Далее Савченко отметила, что в плане управления государством Украина оказалась в эпохе «перестройки», при этом впереди страну ожидает сильнейший политический кризис, который экс-депутат назвала «руиной». По мнению Савченко, «погромы и руины» ждут страну «после войны, после правления Зеленского».

Также экс-депутат добавила, что у государства должна быть дорожная карта развития страны, однако на Украине, несмотря на смену власти, не наблюдается движения вперёд и каких-то улучшений. Как заявила Савченко, страна продолжает стоять на месте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Украины не видит дефицита продуктов питания и значительных ценовых колебаний на внутреннем рынке.