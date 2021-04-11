Вашингтон, , 04:25 — REGNUM База данных, содержащая информацию о более 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse, была выложена злоумышленниками в свободный доступ на одном из хакерских форумов. Об этом 10 апреля сообщает портал CyberNews.

Отмечается, что в сеть интернет попали данные из личных аккаунтов пользователей Clubhouse, там нет данных о кредитных картах или юридических документов. Однако специалисты отмечают, что данные могут быть использованы для целевого фишинга или других атак социальной инженерии. Также злоумышленники могут объединить полученную информацию с данными, попавшими в сеть ранее, и создать таким образом базу профилей своих потенциальных жертв. Имея такую расширенную информацию уже можно пытаться украсть личные данные пользователей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей России предупредили о возможности мощной хакерской атаки на их счета в период майских праздников.

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