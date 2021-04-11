Пекин, , 04:08 — REGNUM Более 20 человек оказались заблокированы в угольной шахте в результате её затопления в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая. Об этом 11 апреля сообщает агентство «Синьхуа».

По предварительным данным, ЧП произошло около 18:10 по местному времени в уезде Хутуби Чанцзи-Хуэйского автономного округа СУАР. 29 рабочих проводили техническую реконструкцию угольной шахты и в результате затопления оказались в ловушке.

Восемь человек удалось вывести на поверхность, в шахте остаётся 21 человек. Спасательная операция продолжается. Причины и обстоятельств ЧП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая, в результате которой под завалами оказались четыре человека.

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