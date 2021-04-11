Москва, , 03:45 — REGNUM Температура воздуха будет существенно выше климатической нормы в ближайшие пять дней в центре Европейской части России. Об этом 10 апреля рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как пояснил эксперт, благодаря влиянию мощных антициклонов уже с 11 апреля в центре Европейской части России установится аномально тёплая погода. Сначала температура воздуха будет выше обычной климатической нормы на 2−3 градуса, но к 15 апреля ожидается повышение температуры на восемь градусов больше средних абсолютных значений за много лет наблюдений.

Вильфанд пояснил, что апрель является самым динамичным месяцем в году. Температура в апреле, согласно климатическим расчётам, будет увеличиваться почти на десять градусов от 1 апреля к 30 апреля. При этом синоптик отметил, что положительные аномалии в апреле редко бывают настолько большими, как это ожидается в предстоящие пять дней. Такое явление будет наблюдаться благодаря антициклонам, которые протянулись с запада на восток, образуя полосу высокого давления.

Второй фактор, повлиявший на подъём температуры в центре Европейской части России — это таянье снега. Снег полностью сошёл и подстилающая поверхность беспрепятственно отдаёт тепло в воздух.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов.

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