Анкара, , 03:10 — REGNUM Информацию о введении дополнительных требований к ПЦР-тестам на COVID-19, обязательным для въезда в страну, опровергли власти Турции. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба управления гражданской авиации страны.

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Сведения, опубликованные рядом СМИ, о вводе особых требованиях к ПЦР-тестам на коронавирусную инфекцию, были названы ложными. Никаких изменений в правилах въезда в страну из России не произошло, действуют прежние требования.

Также уточняется, что российские власти не принимали никаких официальных решений о прекращении авиаперелётов в Турцию, о чём и уведомили турецкую сторону в ходе переговоров.

Напомним, в ряде СМИ накануне появилась информация о том, что при въезде в Турцию у граждан России будут требовать результаты ПЦР-диагностики на COVID-19 только в бумажном виде с обязательной синей печатью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия может ограничить авиасообщение с Турцией из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в этой стране.

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