Брюссель, , 02:49 — REGNUM Ужесточить европейские и американские санкции, направленные против России, призвал глава Европейской народной партии (ЕНП), ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном 11 апреля интервью медиагруппе Funke.

Вебер завил, что в случае эскалации ситуации на востоке Украины, а также в случае ухудшения здоровья оппозиционного блогера Алексея Навального, отбывающего срок в исправительной колонии, следует усилить санкции против России. По мнению Вебера, Россия «продолжает курс опасных провокаций», усиливая своё военное присутствие на границе с Украиной.

Вебер уточнил, что санкции в отношении России должны усилить и Евросоюз и США. В качестве реальных вариантов влияния на Россию политик предложил масштабное замораживание счетов российских олигархов и отключение России от международной системы SWIFT. Вебер также пояснил, что и строительство «Северного потока — 2» не будет иметь «под собой оснований».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США могут сообщить о введении новых санкций в отношении России в течение следующей недели.

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