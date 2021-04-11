Лос-Анджелес, США, , 02:12 — REGNUM Женщина, подозреваемая в убийстве трёх своих детей была задержана сотрудниками полиции в американском штате Калифорния. Об этом 10 апреля сообщил телеканал CBS.

Тела убитых детей обнаружила в квартире в пригороде Лос-Анджелеса утром 10 апреля их бабушка. Уточняется, что все погибшие дети были младше пяти лет. Полицией была объявлена в розыск 30-летняя мать убитых детей.

Подозреваемая была задержана в центральной части штата Калифорния, в четырёх часах езды от места преступления. Информация о наличии судимости у задержанной женщины и о том, проживала ли она в одной квартире с убитыми, уточняется. Мотивы преступления на настоящее время установить не удалось. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

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