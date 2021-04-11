Берлин, , 01:52 — REGNUM Объяснить предполагаемое движение своих войск у границы с Украиной призвала Россию глава министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Соответствующее заявление руководитель оборонного ведомства сдулала 10 апреля в своём Twitter.

По мнению министра обороны Германии, Россия «легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», если ей нечего скрывать.

Такой призыв к России Крамп-Карренбауэр связан с обеспокоенностью, которую ряд западных стран выражал в последнее время в связи с утверждениями украинских военнослужащих о наращивании Россией военной мощи возле границы с Украиной. Подобные высказывания в адрес России звучат на фоне осложнения ситуации в Донбассе, где в последнее время участились нарушения режима тишины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США и Великобритания обвинили Россию в провокациях на границе с Украиной. О каких именно провокациях идёт речь, не уточнялось.

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