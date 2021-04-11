Бухарест, , 01:20 — REGNUM Акция протеста против ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, состоялась в столице Румынии, городе Бухаресте. Об этом 10 апреля сообщает агентство Agerpres.

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Участники манифестации, общим числом около тысячи человек, собрались на Университетской площади. Часть демонстрантов прибыла в Бухарест из других районов страны, среди участников протестной акции был лидер партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион. Манифестанты прошли к площади Победы, где расположена штаб-квартира правительства Румынии, а затем к резиденции главы государства Клауса Йоханниса, дворцу Котрочень.

Акцию протеста было запланировано проводить до 19:30 по местному времени, так как в 20:00 в Румынии начинается комендантский час, но завершилась она около 23:00. Все демонстранты были без масок и демонстративно не соблюдали дистанцию. Возле дворца Котрочень протестующие зажгли свечи и подняли транспаранты с лозунгами против ограничительных мер. Сотрудники полиции сопровождали манифестантов, не вмешиваясь в происходящее.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что режим тревоги, связанный с угрозой распространения COVID-19, был продлён в Румынии на 30 дней, до 9 мая. В стране в выходные дни действует комендантский час в ряде городов, сокращено время работы магазинов, закрыты фитнес-центры. При этом за последние сутки в стране было выявлено 4,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Суммарное количество летальных исходов в стране за время пандемии превысило 25 тысяч.

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