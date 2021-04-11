Брюссель, , 01:03 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» поступит в страны Евросоюза слишком поздно, даже если её применение будет одобрено европейским регулятором. Такое заявление сделал 10 апреля комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью изданию Spiegel.

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Бретон отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) изучит российскую вакцину и даст ей оценку, однако возможное одобрение препарата европейским регулятором ещё не означает, что вакцина может производиться в достаточных количествах. По мнению Бретона, «Спутник V» придёт в Европу слишком поздно, так как потребуется не один месяц, чтобы создать и расширить его производство, а цель Евросоюза — вакцинировать большинство жителей ЕС уже этим летом.

Кроме того, Бретон уточнил, что у Евросоюза на сегодняшний день достаточно вакцин, чтобы достичь создания коллективного иммунитета уже текущим летом. Европейским регулятором были одобрены к применению на территории ЕС уже четыре вакцины от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Австрии Себастьян Курц не исключил возможности закупки страной российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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