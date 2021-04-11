Москва, , 00:23 — REGNUM Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, народный артист России Эмиль Верник скончался на 97-м году жизни. Об этом 10 апреля сообщил журналистам сын режиссера Игорь Верник.

По словам Игоря Верника, его отец ушёл из жизни от остановки сердца. О месте и времени церемонии прощания с Эмилем Верником будет сообщено дополнительно.

Эмиль Верник родился 4 сентября 1924 года в городе Одессе. В 1946 году Верник окончил актёрский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского. С 1958 года он работал режиссёром на Всесоюзном радио, а с 1969 по 2002 годы был главным режиссёром литературно-драматического вещания. Внёс весомый вклад в создание «золотого фонда» радиовещания. Под его руководством было создано более 200 радиопостановок с участием знаменитых актёров России. В частности, участниками радиопостановок были Михаил Ульянов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков, Владимир Машков, Олег Ефремов.