Минск, , 23:44 — REGNUM Власти Белоруссии будут жестко реагировать на попытки представителей Польши проводить на белорусской территории мероприятия по героизации нацизма. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, более 500 различного рода «фирмочек», найдя лазейку в белорусском законодательстве, «занималось так называемой образовательной деятельностью по тем шаблонам, правилам, которые абсолютно чужды нашему обществу».

«Мы вынуждены будем дальше изучать этот вопрос и принимать конкретные меры, связанные с наведением порядка в нашем законодательстве, закрытием подобного рода лазеек», — сказал Макей в эфире телеканала «Беларусь 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Польши осуществляют попытки героизации бандитов и военных преступников и проводят с этой целью мероприятия для белорусской молодежи.

По его словам, белорусская сторона в силу своего характера и менталитета долго мирилась с отдельными выпадами и обвинениями в свой адрес, стараясь найти компромисс в общении с польской стороной, однако это было воспринято Варшавой как слабость.