Стамбул, Турция, , 23:33 — REGNUM Главы минобороны Турции и Украины Хулуси Акар и Андрей Таран провели переговоры в Стамбуле, в ходе которых обсудили ряд вопросов. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе турецкого оборонного ведомства.

«Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар… провел встречу с министром обороны Украины Андреем Тараном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители двух стран обсудили вопросы «двусторонней и региональной обороны и безопасности», а также сотрудничество в оборонной промышленности.

Как передавало ИА REGNUM, 7 апреля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара и Баку начали реализацию пунктов плана модернизации вооруженных сил Азербайджана.

Читайте также: Министр обороны Турции заявил о начале модернизации ВС Азербайджана