Стамбул, Турция, 10 апреля 2021, 23:33 — REGNUM Главы минобороны Турции и Украины Хулуси Акар и Андрей Таран провели переговоры в Стамбуле, в ходе которых обсудили ряд вопросов. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе турецкого оборонного ведомства.
«Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар… провел встречу с министром обороны Украины Андреем Тараном», — говорится в сообщении.
Отмечается, что представители двух стран обсудили вопросы «двусторонней и региональной обороны и безопасности», а также сотрудничество в оборонной промышленности.
Как передавало ИА REGNUM, 7 апреля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара и Баку начали реализацию пунктов плана модернизации вооруженных сил Азербайджана.
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