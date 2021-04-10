Кишинёв, , 23:11 — REGNUM За минувшие сутки в Молдавии выявили 830 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 240 886 носителей коронавируса. Из них признаны медиками выздоровевшими более 221 тыс. человек.

Отмечается, что за время пандемии в стране от COVID-19 скончались 5369 пациентов.

Напомним, днём ранее в Молдавии выявили 910 носителей SARS-CoV-2.

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