Минск, , 23:05 — REGNUM Призывы лидеров белорусской оппозиции ввести санкции против Минска являются преступлением против своего народа. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в эфире телеканала «Беларусь-1».

»В моем понимании те лица, которые призывают сейчас к санкциям, совершают преступление против своего народа. Я считаю, что именно так это надо расценивать», — заявил Макей.

Министр подчеркнул, что «любое дальнейшее ужесточение санкций против Белоруссии приведёт к тому, что гражданское общество, о котором они «пекутся», перестанет существовать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская призвала западные страны ввести санкции против представителей бизнеса, поддерживающих президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По словам самого Лукашенко, в случае прихода к власти оппозиции республику ждало бы военное вторжение стран Запада и раздел постсоветской республики «на клочки».