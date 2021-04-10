Архангельск, , 22:55 — REGNUM В Архангельске задержали экс-министра строительства региона Михаила Яковлева и бывшего зампредседателя правительства Андрея Шестакова. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР, следствие полагает, что в 2019 году подозреваемые при проведении открытого конкурса по корректировке проектной документации корпуса областной детской клинической больницы с начальной ценой контракта 35 миллионов рублей создали условия, при которых директор учреждения, выигравшего конкурс, был вынужден отказаться от исполнения государственного контракта. Конкурс провели повторно и признали победителем аффилированную им коммерческую организацию, что повлекло причинение ущерба бюджету в сумме свыше 4,5 миллиона рублей.

Подозреваемые задержаны. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски. Производится сбор доказательственной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля был задержан бывший архангельский чиновник, скрывавшийся от следствия более 10 лет.