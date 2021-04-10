Афины , , 22:34 — REGNUM В Греции за минувшие сутки выявили более 2,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 10 апреля сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.

По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 2801 случай заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 293 763.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов в Греции превысило 8,8 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, днем ранее в Греции за сутки выявили 2747 новых носителей коронавируса.

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